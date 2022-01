Scott (22) valt voor de ervaren skimonitor Luna (39): “Ze leek onbereikbaar, tot ik haar tegen een gevel stond te vingeren”

Scott (34) is 22 wanneer hij in Zwitserland gaat wonen als skileraar. Daar valt zijn oog meteen op de wondermooie maar onbereikbare skilerares Luna (39). Luna heeft al jaren een relatie met dé ski-instructeur van het gebied, Mr. King of the Mountains. Maar het lot zit hem mee want na een flauw mopje op café geraakt Scott met Luna aan de praat en trekken ze al zoenend de ijskoude nacht in. Heeft Luna enkel meer ervaring op de piste, of geldt dat ook voor een ander gebied?