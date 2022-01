Scheiden zonder strijden: 2 experts over hoe je een huwelijk gezond beëindigt. “Zorg dat het zakelijke geregeld is voor je de kinderen inlicht”

Harmonieus uit elkaar gaan doe je zo. “Een scheidings­feest of ritueel creëert mildheid, compassie en dankbaar­heid”

Een scheiding hoeft niet altijd een bittere strijd te zijn. Sommige exen, zoals Christophe en Nick uit ‘Blind Getrouwd’, vieren het met een groot feest. Maar ook kleine rituelen kunnen waardevol zijn, zeggen relatietherapeut Sarah Hertens en coach Anne Buiskool. Samen een wandeling maken, brieven verbranden of een foto doorknippen: het kan helend werken. “In Denemarken kunnen mensen met hun familie en vrienden naar de kerk gaan om ‘het neewoord’ uit te spreken. In Nederland en België hebben we een equivalent: de Schip-aanpak.”

17 september