Sanne (47) en Dimi (46) sloten na hun breuk een pact: “Als we op ons 85ste allebei single zijn, gaan we er opnieuw voor”

Sanne (47): “Ik kan me niet voorstellen dat Dimi ooit uit mijn leven verdwijnt”

“Toen ik met de vriendenkliek in Leuven op stap ging, was Dimi er altijd bij. Een knappe man, vrij imposant maar nogal aanwezig. Hoe erg ik ook op hem gesteld geraakte, ik had nooit gedacht dat ik op hem zou vallen. En toch, als bij wonder, sloeg de vonk over. Na de begrafenis van zijn moeder, op het moment dat Dimi op onze vriendenbende kwam afgelopen. Een tijdje later ben ik bij hem ingetrokken. In het huis van zijn vader, dat destijds was ingericht als studentenhuis. Dimi was makkelijk om mee samen te zijn.”