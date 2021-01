Samen leuke dingen doen met de kinderen na de scheiding? Slecht idee, vindt expert: “Telkens wordt die hoop dat het nog goed komt onderuit gehaald”

Negen jaar waren ze getrouwd, nadat hun huwelijk live op televisie werd uitgezonden. Maar nu is het voorbij: Regi Penxten (44) en Elke Vanelderen (42) hebben besloten uiteen te gaan. Dat liet de dj en de voormalige tv-presentatrice zelf weten via hun Instagram-pagina's. “Eenentwintig jaar geleden kruisten onze blikken voor het eerst”, schrijven ze. “Nu, na negen jaar huwelijk, hebben Elke en ik beslist elk onze eigen weg te gaan. We kijken vol liefde terug op onze jaren samen. Er is geen spijt, er is geen nijd. We zijn en blijven vrienden.”