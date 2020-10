Samen gelukkig oud worden? Relatietherapeut Alfons Vansteenwegen legt uit hoe dat moet

Nathalie Goossens (49), de vrouw van VTM-journalist Faroek Özgünes: “Faroek heeft me moeten temmen. Ik was nogal een wilde”

26 september In ‘Faroek’ gaat VTM-journalist Faroek Özgünes (56) volgende week op zoek naar sporen van misdaad. Maar zijn Grote Liefde kwam hij twintig jaar geleden al op het spoor: Nathalie Goossens (49) is haar naam en ze werkt als Head of Client Operations bij Ingenico. We leggen haar de zesendertig ‘liefdesvragen’ van hoogleraar psychologie Arthur Aaron voor en ontdekken dat de eeuwenoude leuze waar is: opposites attract. “Faroek is alles wat ik niet ben. Maar ik wíl ook niet dat we te veel op elkaar zouden lijken.”