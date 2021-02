Rode oortjes voor valentijn: Vruchtvlees is het eerste platform met Vlaamse luisterporno

“Het moeten niet altijd peperkoeken hartjes en dozen chocolade zijn”, zegt copywriter Jill Mathieu. Speciaal voor valentijn lanceert ze daarom een gloednieuwe site met Vlaamse audioporno. Het doel is simpel: luisteraars van erotische podcasts te voorzien, zonder te vervallen in platvloersheid. “Goed voor duo’s, solo’s en coronaproof trio’s.”

Jill Mathieu is het brein achter het Gentse copywriterscollectief goodcopy.ink. “Normaal gezien schrijven we reclameteksten voor bedrijven of maken we posters voor klanten. Af en toe is het leuk om onszelf uit te dagen met een privéproject”, vertelt Jill. Eerder resulteerde dat in grappige coronakaarten en roze posters met de tekst ‘Ik u ook’ en ‘Ik zie u even niet, maar ik zie u nog altijd even graag’.

Kwalitatief en Vlaams gepeperd

Nu gaan Jill en haar collega’s dus de erotische tour op. “Een tijd geleden leerde ik Dipsea kennen, een Amerikaanse site met pikante luisterfragmenten. Ik was meteen gefascineerd. Na wat opzoekwerk merkte ik dat er veel gelijkaardige initiatieven bestaan, maar die zijn in het Engels of Nederlands, niet in het Vlaams. Da’s jammer, want de taal bepaalt juist hoe intiem luisterporno aanvoelt.”

“Veel van de bestaande audioporno klinkt bovendien als toneeltjes, heel erg in scène gezet. Wij wilden verhalen schrijven die je dicht op het vel zitten, maar nemen evengoed het geluid van echte seks op, zonder script”, stelt Jill nog. “We fluisteren in je oor tot je komt, al kreunen, hijgen en nnngghen we soms ook. Goed voor duo’s, solo’s en coronaproof trio’s.”

Het resultaat vind je op Vruchtvlees.fm: allerlei audioverhalen die rond de 10 minuten duren. Je hoort een vrouw haar one-nightstand herbeleven, krijgt niet mis te verstane masturbatie-orders en wordt meegesleurd in een impromptu trio. Het is geen erotische literatuur, wel luistermateriaal om op te masturberen. De toon is rechtuit, soms verhalend, altijd opwindend, nooit ordinair.

Ruimte voor verbeelding

Luisterporno is al een tijd bezig aan een opmars. Eerder testte redactrice Roxanne al zo’n audioverhaal uit. Nu zijn er dus ook Vlaamse sexy verhalen die je knieën doen knikken. Jill heeft een verklaring voor die populariteit: “De typische videoporno is in your face, waardoor veel mensen erop afknappen. Audio laat toe om je verbeelding te gebruiken. We hebben er bewust voor gekozen om onze personages niet te beschrijven, zodat luisteraars hun fantasie de vrije loop kunnen laten.”

Quote Bij erotische audio fluistert er iemand zachtjes in je oor. Het kan bijna niet dichter en intiemer. Jill Mathieu

“Daar komt nog eens bij dat je voelt dat videoporno fake is. Je voelt dat het opgenomen is in een studio en dat er een cameraploeg rondstond. Bij erotische audio fluistert er iemand zachtjes in je oor. Het kan bijna niet dichter en intiemer.”

De audioverhalen zijn gratis te beluisteren op Vruchtvlees.fm. Er is luistermateriaal van hem voor haar; van haar voor jou, en ga zo maar door. Hetero én LGBTQ+ dus. Heb je zelf verzoeken? “Laat het ons vooral weten. Wat vind je lekker, wat wil je horen? Wil je uitgeschreven verhaallijnen opgenomen in de studio, of rechttoe-rechtaan opnames van een vrijend koppel? Fetishes, fantasieën, laat maar komen”, zegt Jill.