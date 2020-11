Robine (37) ontdekt door de 16 jaar oudere Paul een nieuwe kant van zichzelf: “Hij leerde me mijn lichaam kennen en maakte me tot de vrouw die ik vandaag ben”

Aantal scheidin­gen blijft toenemen: relatiethe­ra­peu­te overloopt veelvoorko­men­de redenen en geeft raad

20 oktober Het aantal echtscheidingen is in het derde kwartaal van dit jaar met 7,5% toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De boosdoener? Corona en de lockdown. Enerzijds is er een inhaalbeweging van koppels die in maart en april niet tot bij de notaris raakten, anderzijds zorgen de coronamaatregelen voor meer spanningen bij koppels waar de relatie niet zo goed meer zit. Relatietherapeute en seksuoloog Sara Taels belicht welke oorzaken zij ziet en wat je eraan kunt doen. “Koppels met en zonder kinderen, een multicultureel publiek, ... Mijn cliënten zijn echt een doorsnede van de maatschappij.”