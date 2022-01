Productief ruzie maken met je lief? Dat kan slechts op één manier

Ruzie maken met je partner doe je natuurlijk liever niet. Maar soms gebeurt het en kan het net heel erg opluchten. Het is dan ook een onvermijdelijk en menselijk onderdeel van ons (liefdes-)leven. Maar de manier waarop we discussiëren en je daar bewust van zijn, kan wel een drastische impact hebben op je relatie. In totaal zijn er zo’n vier argumentatiestijlen die je kan toepassen in een discussie, maar slechts één daarvan is productief.

Ruzie maken met je geliefde staat voor veel mensen gelijk aan: roepen, zwijgen, trillen, verstijven... Kortom, iedereen maakt ruzie op een andere manier. Hoe je je opstelt in zo’n verhit gesprek, heeft volgens de Britse relatietherapeute Holly Roberts, twee oorzaken. Ten eerste wordt het bepaald door je opvoeding. Je argumentatiestijl wordt namelijk al op jonge leeftijd gevormd door de manier waarop jouw ouders en andere personen met een zeker gezag, zoals leerkrachten, ooit discussieerden in jouw bijzijn. Daarnaast hangt het ook af van je karakter. Neem bijvoorbeeld een ruzie tussen een extravert en een introvert persoon. Die zal voor de introverte persoon vaak eindigen met het gevoel dat hij of zij ‘verloren’ heeft, omdat de extraverte persoon letterlijk over zijn gesprekspartner heen walst.

Vier stijlen

De manier waarop je dus ruzie maakt, verschilt van persoon tot persoon. De Britse psychotherapeute Beverley Blackman spreekt van zo’n vier argumentatiestijlen die een persoon kan toepassen in een ruzie en geeft ook aan welke het meest productief is:

1. Aanvallend

Deze argumentatiestijl is zeer conflictgevoelig, omdat je hier dingen aanwijst die anderen fout doen. Je geeft dus argumenten die gemotiveerd zijn door gevoelens van woede of frustratie in plaats van aan te geven wat je precies wil of nodig hebt van je partner.

Je gebruikt zinnen die beginnen met ‘jij’ en dus aanvallend overkomen. Denk aan: “Jij ruimt nog altijd je kleren niet op” of “Jij zegt nooit tegen de kinderen waar het op staat.” Doordat je zo aanvallend reageert op de acties van jouw partner, kan hij of zij zich ook aangevallen voelen, waardoor de discussie net erger kan worden. Dit is dus niet de beste oplossing om productief te discussiëren.

2. Defensief

Hierbij ga je jezelf verdedigen en verklaringen proberen zoeken of beschuldigingen ontkennen. Helaas lost ook deze argumentatiestijl het conflict niet op, omdat je enkel terugkaatst waar jouw partner gefrustreerd over is. Het biedt dus weinig ruimte om te zoeken naar een oplossing.

3. Terugtrekken

Deze argumentatiestijl uit zich op twee manieren. Ofwel trek je jezelf terug uit de ruzie, ofwel word je teruggetrokken door je partner. Dat laatste gebeurt als je partner niet langer wil dat jij je punt blijft maken of probeert om het argument op te lossen. Hij of zij is dan meestal gefrustreerd of voelt zich ongehoord en zal daarom niet luisteren naar jouw reactie.

Als je zelf degene bent die conflictvermijdend is, dan komt dit vaak voort uit gevoelens van angst of ongerustheid. Je wil op geen enkele manier discussiëren met je partner en gaat je emotioneel distantiëren als je merkt dat er een ruzie op komst is. Ook dit is dus niet de beste manier om een argument op te lossen, want je loopt er letterlijk van weg.

4. Open communicatie

De heilige graal van de argumentatiestijlen is de open communicatie. Je luistert naar elkaar, je laat de ander uitspreken en je bekijkt de situatie vanuit verschillende perspectieven. Je hoeft het daardoor niet eens te zijn met de mening van je partner, maar hierbij is het dus vooral belangrijk dat je je partner het gevoel geeft dat die gehoord is en samen op zoek gaat naar een manier om het conflict op te lossen.

Kijk en vergelijk

Volgens Roberts, kan je de stijl die jij toepast herkennen door eens stil te staan wat er in je lichaam gebeurt als je ruzie maakt. Gaat je hart sneller? Trillen je benen omdat je letterlijk weg wil lopen? Ben je zo boos dat je niet meer weet wat je zegt en dus maar alles terugkaatst? Het herkennen van die signalen is belangrijk, omdat het je helpt reflecteren op jouw argumentatiestijl en hoe je die kan verbeteren.

Als je daarbovenop ook nog eens de argumentatiestijl van je partner kan identificeren, kan je dit met elkaar bespreken en daaruit allebei leren. Want uiteindelijk streef je maar naar één doel: je beiden gehoord en begrepen voelen, zodat je elkaar snel weer lief kunt hebben.

