Praten over trouwen en kinderen op de eerste date? Volgens de nieuwe datingtrend ‘hardballing’ mag het

Nu varianten op het coronavirus maar blijven oprukken, is ‘recht voor de raap’ in de datingwereld het nieuwe motto geworden. Meer en meer mensen zoeken naar iets serieus, en gaan tijdens een eerste date daarom een tikje brutaler te werk. Hardballing , zo heet het fenomeen.

De beperkingen die de pandemie met zich meebrengt, leiden ertoe dat mensen steeds beter weten welk (liefdes)leven ze willen leiden. Wie zich op de datingmarkt waagt, is anno nu veel openhartiger en duidelijker over waar die naar op zoek is. “Bekijk het als een spelletje stoelendans”, vertelde Logan Ury, directeur relatiewetenschappen van de dating-app Hinge aan het lifestyleplatform HypeBae. “Toen het coronavirus toesloeg, stopte de muziek plots en werd duidelijk dat de tijd om een partner te vinden eindig is.”

Datingexpert Ipek Kucuk zei aan de Britse krant ‘The Independent’ iets soortgelijks: “Singles hebben het de laatste tijd moeilijk. Liefdeslevens zijn veel langer op pauze gezet dan verwacht. Daardoor kwam er meer dan genoeg tijd vrij om onze successen en mislukkingen te analyseren, en hopelijk ook een aantal lessen te leren.”

Videoscreening

Tijdens de pandemie is het daten nooit gestopt. Maar de manier waarop is in de tussentijd veranderd. Terwijl sommigen vroeger nog toegeeflijk waren, willen we zogenaamde ‘rode vlaggen’ nu zoveel mogelijk vermijden. Nu alles zo onzeker is, verlangen we op liefdesgebied kortom des te meer naar duidelijkheid.

Quote Pas na ‘een online meeting’ beslissen we of we gaan voor the real deal, een afspraakje in levenden lijve.

Zo wordt slim en langzaam beginnen almaar populairder in datingland. We praten langere tijd online voor we een eerste échte dinerdate organiseren. Communicatie-experte Aimee Miller-Ott zag bijvoorbeeld een stijging in videoscreenings: pas na ‘een online meeting’ beslissen we of we gaan voor the real deal, een afspraakje in levenden lijve. Ze merkt ook dat gezondheidsthema’s al uitvoerig besproken worden in het prille begin. Denk maar aan het feit of je gevaccineerd bent of dat je voorzichtig bent en mondmaskers draagt. “Voor de pandemie was dat uit den boze: praten over je gezondheidsgedrag werd als opdringerig of taboe beschouwd.”

Hardballing

Hardballing, een term die duidt op het stellen van moeilijke vragen op een eerste date, was voor de pandemie nog een echte afknapper. Maar nu wordt die strategie geapprecieerd. Je hoeft met andere woorden niet bang te zijn om dingen te zeggen als: “Ik ben al een tijdje aan het daten en ik ben op zoek naar iets serieus” of “Ik wil uiteindelijk trouwen en kinderen krijgen”.

Maar er is ook een andere tendens: FODA, oftewel fear of dating again, komt veel voor. Logan Ury: “Sommigen maken de bedenking: ‘Ik ben al een jaar niet op date geweest en kan nauwelijks een deftig gesprek voeren met mijn beste vriend. Hoe ga ik dit hele datinggedoe dan succesvol afhandelen?’”

Een zorgzame en vriendelijke partner

Cijfers bevestigen dat de zoektocht naar een partner almaar serieuzer genomen wordt. Datingapp Hinge stelde vast dat twee derde van hun gebruikers de manier waarop ze daten, hebben veranderd. 75 procent van hun gebruikers is duidelijk: een relatie is het doel. In dit kersverse jaar hopen veel millennials en Gen Z’ers daar definitief werk van te maken, blijkt ook uit een bevraging van datingapp Happn. 37 procent onder de jonge Happn-gebruikers wil een relatie, iets meer dan 30 procent hoopt iemand te vinden om mee in het huwelijksbootje te stappen.

Uit hetzelfde onderzoek van Happn komt naar voren dat 40 procent een zorgzame partner wil. De vier andere belangrijkste karaktereigenschappen zijn vriendelijkheid (39 procent), een goed gevoel voor humor (35 procent), loyaliteit (34 procent) en hartelijkheid (33 procent).

Wat fysieke aantrekkingskracht betreft, hoopt 61 procent van de millennials en Gen Z’ers iemand te vinden met een vriendelijke glimlach. Daarnaast blijven ook fitheid, de grootte en de kleur van de ogen belangrijke uiterlijke kenmerken.

