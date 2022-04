Paul (40) verliet zijn gezin voor een nieuwe vlam, maar twijfelt. Seksuoloog Wim geeft raad

Date jij een toxische partner? Therapeut lijst de 5 belangrijk­ste types op en hoe je ze herkent

Wie net in een relatie stapt, zweeft op een zalige roze wolk. Dat het ooit fout kan gaan, lijkt haast ondenkbaar. Toch zijn toxische partners een ding. Er is meer: we kunnen zelfs vijf toxische types onderscheiden, waarschuwt psychotherapeute Cathy Press. Herken jij er een van? Dan zit jij misschien in een relatie waar de balans tussen geven en nemen voortdurend zoek is.

