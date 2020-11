Over dit seksspeeltje schrijven vrouwen wilde reviews: seksuoloog Chloé De Bie legt uit waarom het zo goed werkt

“Zijn sterke armen, de druppels op zijn borstkas, het blauwe licht. Het was overweldi­gend” Elise (26) heeft seks in een jacuzzi met de man van haar dromen

9 oktober “Het ging snel. Het was hevig. Ik waande me in ‘Fifty Shades of Grey’. Hij was zó sterk, hij pakte me steeds op en zwierde me van hoek naar hoek, tot we in de jacuzzi belandden en hij me op zijn schoot zette. We bevlógen elkaar.” Elise (26) heeft al jaren een crush op haar hoefsmid, Alexander* (30). Het blijft bij dromen, want hij heeft een relatie. Maar dan komen ze elkaar toevallig tegen in een discotheek, en blijkt hij weer single... Elke week gaat Roxanne Wellens op zoek naar verhalen over de beste seks ooit. Hold your horses, want vandaag staat de superseks van Elise op het menu.