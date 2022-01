OPROEP. Was jij het slachtoffer van financiële oplichting op datingapps? NINA is benieuwd naar je verhaal

Nieuwe film kaart impact van gelekte sekstape Pamela Anderson & Tommy Lee aan: waarom waren zulke tapes in de jaren 00 zo populair?

Zo’n 26 jaar geleden lekte de sekstape van actrice Pamela Anderson en muzikant Tommy Lee. Het werd de eerste pornofilm ter wereld die viraal ging. Nu komt het incident opnieuw onder de aandacht, naar aanleiding van de film ‘Pam & Tommy’ die volgend jaar verschijnt. Ook sterren als Paris Hilton en Kim Kardashian werden het slachtoffer van zulke lekkages. Wat maakt dat we zo geïnteresseerd zijn in het seksleven van celebs? En is er sinds de vroege jaren 00 iets veranderd?

13 december