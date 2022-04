OPROEP. NINA zoekt koppels met een knipperlichtrelatie

Transgen­der personen over de gaten in onze wetgeving: “Is het echt nodig om dat geslacht te registre­ren?”

Hoewel transgender personen in theorie dezelfde rechten hebben als elk van ons, botsen ze in de praktijk nog vaak op problemen, stereotypes en zelfs geweld. Nora (25), Flor (24) en Yesha (31) getuigen op deze Internationale Dag van Transgendervisibiliteit over hun leven als trans persoon in België. “Als student had ik niet altijd de financiële ruimte en moest ik soms een hormonale behandeling stopzetten. Dat was echt verschrikkelijk.”

31 maart