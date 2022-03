OPROEP. NINA zoekt 65-plussers die willen praten over hun seksleven

Met z’n tweeën op ‘elopement’ of een ‘ceremini’ voor maar 5.000 euro: 5 grote huwelijk­strends voor 2022

In 2022 zeggen we als het op trouwen aankomt de tradities vaarwel en ‘ja, ik wil’ tegen een (veel) persoonlijker huwelijk. (Veel) kleiner, stiekemer, exotischer, in het groen: zolang het maar helemaal ‘ons’ ademt. Met Iris Decreus, CEO van House of Weddings, weddingplanner Aude François en 3 Belgische koppels bespreken we vijf grote trouwtrends – met hun kostenplaatje.

14 februari