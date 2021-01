OPROEP. Had jij ooit een ‘verboden’ liefde en wil je ons jouw verhaal vertellen?

Daten tijdens de pandemie? Je kan nu afspreken in een online wijnbar

3 december Samen op café gaan, een glas wijn (of twee, drie) drinken en ondertussen ronduit babbelen. Bestaat er een betere eerste date? We dachten het niet. In coronatijden kan je deze perfecte date night digitaal laten doorgaan, want onderneemsters Heleen van Oost en Isabeau Sas slaan de handen in elkaar en organiseren een virtuele wijnbar.