Opgewonden door spanking of voeten? 7 op de 10 Vlamingen hebben een fetisj

Het orgasme-ABC: seksuologe Chloé De Bie legt uit hoe je de G-spot vindt (en de A-spot, de P-spot en de X-spot)

30 september Over de G-spot is al veel inkt gevloeid. Maar hem vinden blijft moeilijk. Zó moeilijk dat we zelfs twijfelen of het mythische genotplekje wel bestaat. Laat het in ieder geval geen reden zijn om de zoektocht te staken. Volgens klinisch seksuoloog en relatietherapeut Chloé De Bie zijn er meer dan genoeg erogene zones daarbeneden. “We moeten durven masturberen om te weten hoe ons lichaam reageert op aanraking.” Hoog tijd om wat bij te leren.