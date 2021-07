Op vakantie in Thailand heeft Nic een one-night-stand met yogalerares Wiktoria: “Ze leunde naar achteren en kwam plots klaar over mijn buik”

Marcel (65) gaat op boottocht met schipper Jean en 2 onbekende vrouwen: “Hij vroeg vlakaf of ik zin had in seks met z'n allen. En dat op mijn oude dag”

24 juli “Misschien was het niet meer die harde opwinding uit onze jeugd en het bijhorende uithoudingsvermogen. Maar er was wél veel aandacht, toewijding, gelach, vibrators en heerlijke orgasmes.” Op een zomerse dag in juni gaat Marcel (65) nietsvermoedend varen met Jean, de eigenaar van de boot. Maar Jean heeft ook twee dames uitgenodigd. ’s Avonds stroomt hun uitstapje over in een trip van een ander kaliber. “Heel apart zoveel blote lijven. Allemaal met een buikje, wat lagere borsten en slappe armen, maar met evenveel zin en goesting.” Elke week gaat journalist Roxanne Wellens op zoek naar verhalen over de beste seks ooit, vrij van oordeel. Deze week lees je de summerseks van Marcel.