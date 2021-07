Op dit online forum vertellen mensen openlijk over de problemen die hun grote penissen hen opleveren

‘BigDickProblems’. Zo heet het forum op de website Reddit waar mensen van heinde en verre naartoe surfen om er te praten over leven met een grote penis. Wat vooral blijkt? Dat is helemaal niet zo fantastisch als iedereen denkt. De leden zijn er verrassend open over de seksuele, mentale en sociale problemen die met een stevig lid komen.

203.000 leden heeft het forum op Reddit al. Dat zijn dus 203.000 mensen met een grote penis. Al moeten we ook op wat nieuwsgierige toeschouwers rekenen, bewijst een van de recente posts. “Dit forum is zo handig! Ik ben een vrouw, en was maagd tot nu toe. Nu heb ik mijn eerste vriendje en hij is zo groot geschapen. Alle tips die ik hier las, komen nu echt van pas!”

Inderdaad, een forum voor mensen met grote penissen is handiger dan je denkt. Voor iedereen die wil bijleren, maar vooral voor mensen die verrassend veel problemen ondervinden door hun grote lid. In de ene na de andere post delen groot geschapen personen op het forum pijnlijke situaties – letterlijk en figuurlijk – die ze moesten doorstaan. Of ze vragen elkaar om raad, omdat ze het “te gênant vinden om dit met mannelijke vrienden te bespreken”.

Steungroep

“Het forum begon als een plek waar vooral memes werden gepost,” zegt medeoprichter Bo aan nieuwswebsite Vice US. “En we maken nog altijd grapjes over toiletten waar te veel water in zit en hoe irritant het dan is als je penis nat wordt”, gaat Bo verder. “Maar het forum gaat nu ook over serieuzere onderwerpen. Mensen hebben het over de problemen in hun seksleven, hun onzekerheden en hun mentale gesteldheid. Als je zegt dat je een grote penis hebt, word je er vaak van beschuldigd dat je liegt of opschept. Maar dit is een safe space voor iedereen.”

Ondertussen is het forum dus een soort van steungroep geworden. En iedereen is er welkom: “Je hoeft niet groot geschapen te zijn om lid te worden”, leest de beschrijving. “Je hoeft zelfs niet eens een penis te hebben.”

‘Bobbel’ in de broek

De problemen waarover de groot geschapen leden schrijven, zijn heel gevarieerd. Er is een Amerikaanse man die het niet fijn vindt om altijd ‘Magnum’-condooms te moeten kopen. “Die verpakking is zo pretentieus. Ik vind het zo ongemakkelijk om mijn penisgrootte zo te adverteren aan de kassa. Bestaan er ook grote condoommerken die niet zo ‘in your face’ zijn?” Er is een sporter die zich afvraagt wat er acceptabel is als hij naar de fitness gaat. “Draag ik beter een strakke boxer, waardoor ik met een stevige ‘bobbel’ in mijn broek rondloop? Of zou het slimmer zijn om geen ondergoed te dragen, waardoor alles wat losser hangt, maar het silhouet van mijn penis wel duidelijk zichtbaar is? Wat ik ook draag, ik voel me altijd ongemakkelijk.”

Quote Ik word bijna altijd betast als ik op het vliegveld langs de beveili­ging moet. Anoniem forumlid

Heel vaak gaat het natuurlijk over pijn tijdens de seks. “Mijn vriendin ziet echt af. Ik voel dat ik heel vaak haar baarmoederhals raak”, schrijft een anoniem forumlid. “Zijn er hier mannen, of beter nog, vrouwen met tips om haar minder pijn te doen?”

Sommige groot geschapen mensen krijgen ook met ongewenste aanrakingen en vooroordelen te maken, zo blijkt. “Ik word bijna altijd betast als ik op het vliegveld langs de beveiliging moet”, schrijft iemand. “En ik word vaak als viespeuk gezien, hoe ik me ook gedraag. Een beetje zoals mensen met grote borsten sowieso als sletterig worden gezien. Allebei onzin, natuurlijk.” Een zekere Andrew herinnert zich hoe hij werd lastiggevallen toen hij in cafés of clubs werkte. “Dan grepen vrouwen zomaar mijn penis of ballen vast. Soms knepen ze keihard”, schrijft hij.

Zo komt de ene na de andere verrassende bekentenis voorbij. Het is vooral mooi om te zien hoe de leden van ‘BigDickProblems’ elkaar helpen, met tips, advies, geruststellingen of eigen verhalen. ‘Size matters’ zeggen ze weleens. Maar als je groot geschapen bent, geldt vooral: ‘community matters’.

