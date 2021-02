Ook Kim Kardashian en Kanye West overleven de ‘seven year itch’ niet. Tips van 2 therapeuten om jouw lange relatie wél te redden: “Twijfels zijn normaal”

De ‘seven year itch’ is een vaak gebruikte term. Hij is gebaseerd op de gelijknamige film met Marilyn Monroe uit 1955, die ons liet kennismaken met de theorie. Na zeven jaar zou de passie in een relatie uitgeblust zijn en dan is het make or break: overwinnen en verdergaan, of splitten. Het is in elk geval een fenomeen dat veel koppels overkomt. Niet alleen Kim Kardashian en Kanye West, maar bijvoorbeeld ook Brad Pitt en Jennifer Aniston, ooit nog de favoriete Hollywood Sweethearts.