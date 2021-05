Ook je vagina kan last hebben van stress. 2 gynaecologen geven tips tegen klachten

Lizzy had last van vaginale droogte en urinever­lies: “Dankzij het 'orgasme-shot' kan ik sneller klaarkomen”

8 april “Door mijn menopauze kreeg ik vaginale droogte. En seks was een verplicht nummertje: het deed zo veel pijn dat ik het liever wou mijden. Tot ik het O-shot probeerde.” Lizzy (52) liet haar eigen bloed injecteren in haar meest intieme delen en merkte hoe haar seksleven weer opflakkerde. Twee gynaecologen leggen uit hoe de behandeling precies werkt en of het écht de heilige graal is voor een spetterend orgasme.