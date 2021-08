Ook in België ondergaan vrouwen maagdenvliesreconstructies. Goedele Liekens en 2 andere experten over de controversiële praktijk: “Je verkoopt gewoon een fake bloeding”

Het Verenigd Koninkrijk bande kortgeleden maagdelijkheidstesten. Dat zijn testen waarbij onderzocht wordt of een vrouw nog een intact maagdenvlies of hymen heeft, en dus maagd is. In sommige culturen, zoals de Islam, het Jodendom of het Hindoeïsme, moet een vrouw soms verplicht zo'n test ondergaan om vast te stellen of ze wel ‘geschikt' is voor het huwelijk. Een vrouwonvriendelijke, ronduit grensoverschrijdende praktijk, klinkt het. Maar er is kritiek, want maagdenvlieshersteloperaties, een ingreep waarbij het maagdenvlies weer aan elkaar wordt genaaid, mogen in het Verenigd Koninkrijk gewoon nog wel. Volgens critici doet dat het verbod op maagdelijkheidstesten volledig teniet.