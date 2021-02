Onze reporter ziet hoe dochter ondanks corona zekerheden durft opgeven: “Studie on hold om in Schotland de liefde te volgen”

“Wil je wachten tot jullie hem ‘live’ kunnen ontmoeten of doen we een meet & greet via Facetime?” Onze dochter aan de telefoon. Ze is verliefd en ze straalt. Object van haar verlangen: een student geschiedenis, een jaar jonger dan zij, maar een kop groter en met zijn rosse krullen een onvervalste Schot. We hadden er eerst wat mee gelachen — er wordt véél gelachen in ons huishouden — dat Louis, lid van de nobele Sinclaire-clan, een maxiversie is van onze rosse kater Dr. Rossi. En dat hij zelf de belichaming lijkt van de thesis die hij schrijft: over de Vikingen die in de elfde eeuw de Schotse kusten domineerden.