Onze redactrice test de datingapp Happn: “Ik zie dat Nick mijn huis 32 keer is gepasseerd. Is hij een stalker?”

Nu datingapps populair­der zijn dan ooit in Vlaanderen: welke biedt de grootste kans op een relatie? Enkele experts geven advies

1 maart Het lijkt logisch dat de meest populaire app de grootste kans biedt op het vinden van een partner. Alleen al omdat er zoveel mensen op Tinder zitten dat het aanbod veel groter is dan bij kleinere spelers. “Klopt niet”, zeggen twee van onze drie experts in koor. Maar op welke app moeten we dan wél die prins(es) op het witte paard gaan zoeken in lockdowntijden? En hoeveel mag dat kosten? “Dat een datingapp gratis is, is niet noodzakelijk een voordeel.”