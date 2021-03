Onze redactrice gaat op digidate in de Tinderjungle. “Iedereen is mooi op zijn eigen manier. Maar niet op Tinder”

“Plots overkomt het me. Single once again, tijdens de grootste sociale crisis die we ooit gekend hebben. ‘Belangrijk dat je nu experimenteert’, adviseert mijn psycholoog me. Gemakkelijker gezegd dan gedaan in deze tijd.” Dus begeeft onze redactrice Grâce (23) zich, net als massaal veel andere singles, richting datingapps. Vijf datingapps. In deze eerste aflevering test ze Tinder en zijn betalende variant Tinder Gold. “Liefde vinden is de meest complexe zoektocht die we ondernemen, maar volgens Tinder kan het in tien swipes.”