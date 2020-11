Ons seksleven ziet af in coronatijd. Dit is waarom en wat je eraan kan doen

Het land in lockdown? Dat kan alleen tot méér actie bij koppels leiden, dachten we aanvankelijk. Ha ja! Geen filestress, veel tijd voor mekaar: bingo. Maar dat bleek iets te optimistisch, weet Marieke Dewitte, professor aan de universiteit van Maastricht. Zij is psychologe en seksuologe, en wel één van de beste soort: ze praat zonder te knipperen over vibrators en erecties, maar beseft dat zoiets slechts één aspect is. Seks is in de eerste plaats een zaak van emoties. Samen met de KU Leuven is de Maastrichtse unief nu bezig - via een app met dagelijkse vragen - met het intieme leven van koppels tijdens corona in kaart te brengen.