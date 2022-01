“Ons seksleven is ondermaats en hij wil dat niet inzien.” Het lukt Myriam (55) niet om door te dringen tot Lode (56), seksuoloog Wim geeft raad

Linda (68) datet met Jef die zorgt voor zijn jongdemen­te vrouw. Relatiethe­ra­peut Wim Slabbinck geeft raad

Linda (68) en Jef (69) zijn drie jaar samen. Het koppel worstelt met een harde realiteit: Jef is nog gehuwd, zijn vrouw lijdt aan jongdementie. “Ik heb empathie in overvloed voor zijn situatie, maar hij is emotioneel compleet gesloten”, zegt Linda. “Hoe lang moet ik mezelf nog blijven wegcijferen?” Seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck geeft advies en helpt de twee om beter te communiceren. “Jef is een doener. De liefde vloeit bij hem niet zozeer in woorden, maar eerder in daden.”

