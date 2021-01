“Ons huwelijk is een grote puinhoop.” De man van Saskia (48) is door slaapapneu totaal ongenietbaar, relatietherapeut Wim Slabbinck geeft raad

“Dimi was helemaal mijn type, toen ik hem twintig jaar geleden leerde kennen via een gezamenlijke vriendin”, vertelt Saskia. “Een mooie man, met grote bruine ogen. We deelden dezelfde interesses en ook qua karakter waren we een goede match. We kregen in ons huwelijk vrij snel een dochter – ze is intussen volwassen en het huis uit. Onder vrienden was Dimi altijd de gangmaker, maar thuis was hij rustig. Zeker geen grote prater. Een goede man en minnaar en een lieve papa. Voor zijn werk als financieel adviseur reist hij de wereld af.”