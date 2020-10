Olga (42) heeft spijt van haar avontuurtje met de kinesist. Relatietherapeut Wim Slabbinck: “ Overspel is erg explosief. Het kan in vijf seconden een relatie van twintig jaar kapotmaken”

Mijn man is mijn beste vriend, mijn liefdespartner, de vader van onze twee prachtige kinderen. En toch zit het zo fout, nu. Waar moet ik beginnen?”, zegt Olga. “Onze relatie zat al jaren in het slop. Wij leefden bij, maar niet meer mét elkaar. Er was veel liefde, zeker. Maar dan als broer en zus. Iets leuks doen als koppel, of tijd maken voor romantiek? Dat gebeurde al jaren niet meer. Ik voelde me niet meer geliefd. Niet meer gewild. Mijn man keek niet naar me op. Hij was niet trots op me. Nooit eens gezond jaloers. Hij was als een kameraad met wie ik het huis deelde en de kinderen opvoedde.”