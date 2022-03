Ogen dicht tijdens seks en enkel aangetrokken tot celebrity’s? Dan ben je misschien ‘gedwongen heteroseksueel’

Geen makkelijke term: compulsory heterosexuality, oftewel gedwongen heteroseksualiteit. Het begrip houdt in dat je — al dan niet bewust — onder dwang hetero bent, terwijl je geaardheid toch anders is. Het concept zag het levenslicht in 1980 in het essay ‘Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence’ van Adrienne Rich. De Amerikaanse dichteres, docente en essayiste — zelf lesbienne — schrijft daarin dat heteroseksualiteit wordt aangenomen en opgelegd aan vrouwen door de patriarchale samenleving.

“Vrouwen zijn objectief gezien mooier dan mannen”

Belangrijke kanttekening

Al hoort daar een belangrijke kanttekening: het is natuurlijk niet zo dat je, wanneer je je herkent in een van de signalen, per se ‘gedwongen heteroseksueel’ bent. Het is ook niet zo dat de term ‘gedwongen heteroseksualiteit’ betekent dat je niet biseksueel kan zijn. Sommigen breken dan ook een lans voor de bi-community. Zo tweette iemand dat mensen moeten stoppen met beweren dat een vrouw die bi is en duidelijk gezonde relaties met mannen heeft gehad, nog gebukt gaat onder gedwongen heteroseksualiteit en in werkelijkheid lesbisch is.