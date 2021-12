Nieuwe film kaart impact van gelekte sekstape Pamela Anderson & Tommy Lee aan: waarom waren zulke tapes in de jaren 00 zo populair?

Zo’n 26 jaar geleden lekte de sekstape van actrice Pamela Anderson en muzikant Tommy Lee. Het werd de eerste pornofilm ter wereld die viraal ging. Nu komt het incident opnieuw onder de aandacht, naar aanleiding van de film ‘Pam & Tommy’ die volgend jaar verschijnt. Ook sterren als Paris Hilton en Kim Kardashian werden het slachtoffer van zulke lekkages. Wat maakt dat we zo geïnteresseerd zijn in het seksleven van celebs? En is er sinds de vroege jaren 00 iets veranderd?

De sekstape van Pamela en Tommy, gemaakt op huwelijksreis en daarna gestolen, werd in het begin alleen gekocht door een klein aantal pornokopers. De tijden waren lang niet zoals nu: slechts 25 miljoen Amerikanen hadden toegang tot het internet en er bestonden geen videoplatformen waar je video’s makkelijk op kon delen. Het duurde daarom twee jaar voor de video de wereld was rond gegaan, maar toen videodistributiebedrijf Internet Entertainment Group de tape in 1997 kocht en het vijf uur na elkaar op een van hun pornosites liet spelen, gingen hun bezoekcijfers pijlsnel omhoog. Amper een jaar later had de video 68 miljoen euro opgebracht. Zowel Anderson als Lee vochten de verspreiding van de video aan, maar de rechtbank oordeelde tegen hen. Pamela’s sexy reputatie zou de sekstape ‘nieuwswaardig’ en ‘belangrijk voor de publieke opinie’ maken.

Pamela en Tony waren dan misschien de eerste grote sterren die het slachtoffer werden van dit soort seksueel geweld, maar ze waren zeker niet de laatste. Tijdens de late jaren 90 en de vroege jaren 2000, belandden ook sekstapes van onder anderen Paris Hilton, Kim Kardashian en Golden Globe-winnaar Colin Farrel in verkeerde handen.

Authentieke setting

Wat maakt dat zoveel mensen wereldwijd geïnteresseerd zijn in seksvideo’s van celebs? “De illegitieme circulatie van privébeelden en video’s stelt gewone mensen in staat om macht uit te oefenen over beroemdheden”, zegt Stephanie Patrick in I-D magazine. Patrick is onderzoeker in celebcultuur, gender en seksueel geweld en brengt binnenkort een boek uit dat onder andere zal gaan over seksueel geweld tegen vrouwelijke beroemdheden in de late jaren 2000. “Mensen houden ervan om hun favoriete ster, die zo’n ogenschijnlijk glamoureus leven heeft, te zien in een authentieke setting waarin zij zichzelf kunnen herkennen. En wat is de beste manier om te weten of een beeld ‘echt’ is? Het stelen.”

Vrouwen als dupe

Opvallend is dat de mannen die in de sekstapes voorkomen, toen veel minder werden geviseerd dan de vrouwelijke sterren zoals Pamela, Paris en Kim. Het leek alsof de gelekte video’s vooral gebruikt werden om de vrouwen te beschamen en seksueel te onderdrukken, met alle gevolgen van dien. Vorig jaar nog zei Paris Hilton dat haar gelekte sekstape – nota bene de meest gedownloade video ooit – en de hele rits reacties erop haar een posttraumatische stressstoornis hadden bezorgd. En dat is niet zo gek, gezien bijna alle kritiek aan haar adres was gericht. Sommigen beschuldigden haar er zelfs van de tape opzettelijk te hebben gelekt als PR-stunt.

In de trailer van ‘Pam & Tommy’ is te zien hoe Tommy tegen Pamela zegt dat hij “ook in de tape te zien is”, waar Pamela op antwoordt: “Niet zoals ik”. Een verwijzing naar Pamela’s, en niet Tommy’s naam, die destijds over alle krantenkoppen werd uitgesmeerd. De sekstapes zorgden voor veel (negatieve) aandacht aan het adres van de vrouwen in kwestie, maar er werd soms jaren later nog geroepen dat de video’s de enige reden waren voor hun succes. Denk maar aan alle keren dat Kim K en Paris Hilton dat verwijt kregen, terwijl ze beiden succesvolle zakenvrouwen zijn met indrukwekkende zakenimperia.

Toch worden zeker ook mannen slachtoffer van beschamende kritiek na gelekte naaktfoto’s of video’s. Dichter bij huis zijn de gelekte en rondgestuurde foto’s van muzikant Sean Dhondt, presentator Peter Van de Veire en nog een aantal andere mannen daar een voorbeeld van.

The Fappening

In 2014 lekten er foto’s van zo’n 500 beroemdheden, gestolen uit de iCloud. Een incident dat ook wel bekend staat als The Fappening. Dat betekende een keerpunt in hoe de wereld met zulk beeldmateriaal omgaat. Hoewel sociale media een grote rol speelden bij de verspreiding van de foto’s, boden ze ook een publiek platform voor de getroffen beroemdheden waarop ze onder andere het debat konden opentrekken rond de ethiek van die afbeeldingen.

Sindsdien kwamen er in vele landen wraakpornowetten, die het lekken van sekstapes en foto’s een stuk minder waarschijnlijk maakten. De #MeToo-beweging maakte het publiek daarbij bewust van seksuele grenzen en toestemming. Als er vandaag de dag foto’s van een beroemdheid lekken, is de kans veel groter dat de ster (ook) kan rekenen op sociale steun, zoals de popster Cardi B die haar nudes per ongeluk postte en als respons kon rekenen op de solidariteitshasthag #BoobsOutForCardi, waarin fans foto’s plaatsten van hun borsten.

