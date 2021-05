Nieuwe datingapp is perfecte combinatie van Tinder en TikTok (maar swipen lukt niet)

Datingapps zijn er bij de vleet. De nieuwste in het rijtje: Snack. Deze nieuwe speler valt op omdat hij werkt met video’s, terwijl andere services het steeds houden bij foto’s. Het is daarnaast overduidelijk dat de makers zich hebben laten inspireren door TikTok. Zo is het de bedoeling dat gebruikers video’s uploaden, die komen vervolgens in een feed terecht. Van swipen is geen sprake. Je kan gewoon door de feed scrollen en elkaars foto’s liken of er een reactie bij plaatsen.

Het achterliggende idee is dat video’s een betere inkijk geven in iemands leven. Terwijl foto’s statisch zijn, en eerder geposeerd of geforceerd, kan je met video’s meer kanten uit. Je kan meer vertellen over jezelf en tonen wat je hobby’s zijn, wat je interesseert, wat je grappig vindt, waar je je in het dagelijkse leven mee bezighoudt... Dit kan dan leiden tot authentiekere en levendigere gesprekken tussen gebruikers van de datingapp.

Gen Z

Het is iets wat blijkbaar vooral Gen Z aanspreekt. Logisch, want deze generatie is ook immens fan van TikTok. Ook Snack heeft deze interesse opgemerkt. De app vraagt zelfs aan Gen Z’ers en influencers om te investeren in het project, via de start-upsite van AngelList. Eerder lanceerden de makers van Snack ook al een crowdfundingactie en ze verzamelden toen bijna 3 miljoen euro.

“Ik wil dat Gen Z mee aan de tafel komt zitten en helpt bepalen hoe Snack er zal uitzien”, zegt oprichter Kim Kaplan daarover in een interview met het tijdschrift ‘TechCrunch’. Nicholas Huebecker is een jonge Amerikaanse ondernemer die al geïnvesteerd heeft in de app. “Datingapps die draaien rond video’s zijn uniek. Ze bieden een authenticiteit die je niet verkrijgt met een paar goedgekozen woorden in je bio en een aantal foto’s met filters erop. En dat is belangrijk, want de nood aan authenticiteit en geloofwaardigheid groeit, vooral bij jongere generaties. Snack geeft jongeren de kans om echt zichzelf te zijn, zoals ze dat al kennen én doen op TikTok en Snapchat.”

