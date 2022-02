Nieuw pornofestival SMUT wil taboes doorbreken. “Het is ook gewoon een vorm van kunst”

Goed en ethisch pornowerk

Maxi Meissner is een van de organisatoren van SMUT. In een interview met onze collega’s van De Morgen vertelt de curator dat ze porno beschouwt als een vorm van kunst. “Film is kunst in de brede zin en daar valt porno onder”, meent ze. “Met het festival willen we de nadruk leggen op de alternatieve pornoscene. We willen filmmakers belichten die goed en ethisch werk afleveren. We tonen vrouwvriendelijke films, waarvan een deel van vrouwelijke makers. Hier hoort bijvoorbeeld ook zogezegde ‘lieve porno’ bij waarin niet gepenetreerd wordt. We willen alleszins alternatieve verhalen vertellen. Verhalen waarvan men kan zeggen: zo kan het dus ook.”