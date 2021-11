Niet je lichaamstaal, maar je hartslag bepaalt of je je aangetrokken voelt tot iemand

Word je bedrogen? Tegenwoor­dig kom je er via een wildvreem­de op TikTok achter

Een nieuwe trend maakt zijn intrede op TikTok en is wel erg expliciet in zijn missie. Bedriegers ontmaskeren. TikTokkers publiceren informatie over vreemden die een scheve schaats rijden. De ‘relatiebewakers’ tonen de bedriegers met hun gezicht of geven hints zodat kijkers hen kunnen identificeren. Advocaat Fred Niemans licht toe hoe (on)wettelijk dat is en wat je kan doen als het jou overkomt.

5 oktober