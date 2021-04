Mirthe (35) gaat na lang twijfelen in op de avances van Björn (24): “Hij wist dat hij langzaam moest beginnen”

Cas ontmoet op Tinder de liefde van zijn leven: “Het was een genot om haar prachtige rondingen in mijn handen te voelen”

17 april “We kwamen die kamer binnen. ‘Ik kan echt niet meer wachten’, zei ik. In één ruk trok ik haar kleedje uit. We doken het bed in en vreeën anderhalf uur non-stop.” Cas (32) ontmoet de knappe Sophie (22) op Tinder. Ze vrijen de sterren van de hemel, maar hun verhaal eindigt tragisch. “De eerste berichtjes volgden snel, en ons gesprek zette zich niet lang daarna voort op Whatsapp. Binnen de kortste keren stuurden we dag en nacht. Zij zat ook in een langere relatie, net als ik. En ook zij was haar partner nog nooit ontrouw geweest.”