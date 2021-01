Militair Gilles (36) is op missie en wordt verliefd op soldaat Celine (28): “Voor mij lag de mooiste vrouw die ik ooit had gezien”

“Ik werk als militair bij Defensie. Een paar jaar geleden ging ik regelmatig op buitenlandse opdracht. Dit keer vertrokken we voor vier maanden naar Mali. We waren al een maand weg toen Celine arriveerde. Ze zou maar anderhalve maand blijven. Een pràcht van een vrouw, ik had zelden zo’n natuurlijke schoonheid gezien. In normale omstandigheden zou ik nooit tegen haar hebben durven praten. Ze was way out of my league. Maar op een gegeven moment zaten we toevallig (of niet?) recht tegenover elkaar in de eetzaal en geraakten we aan de praat.”