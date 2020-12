Mike (61) voelt zich opgewonden maar ook een oude viezerd wanneer hij afspreekt met een jonge escorte (25): “Ze pakte een condoom en ging liggen. ‘Kom op tijger’”

OPROEP. Nina zoekt mensen die anoniem willen vertellen over hun beste seks ooit

10 november Seks. Het is een thema dat ons allemaal bezighoudt. Daarom gaat journalist Roxanne Wellens elke week op zoek naar verhalen over de beste seks ooit. Spannende verhalen, romantische of juist heel grappige. Het maakt niet uit. Elke superseks is anders. En elke mens ook. Daarom zoeken we personen van verschillende leeftijden, genders, afkomst en geaardheid, die anoniem willen vertellen over de vrijpartij die voor altijd in hun geheugen gegrift staat. Hoe meer diversiteit, hoe beter.