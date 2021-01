Microcheating is het nieuwe vreemdgaan, waarschuwt relatietherapeut Chloé De Bie: “Digitalisering maakt overspel makkelijker”

We waren nog nooit zo digitaal als het voorbije jaar. Voor het werk zaten we op Zoom, we ontspanden met Netflix, familiebanden werden versterkt via WhatsApp. Via Kik en Instagram werden er allerhande bedenkelijke conversaties gestart en filmpjes gedeeld. We hebben ons uiteraard niet te moeien met de seksuele beleving van anderen, noch met de spelregels die andere koppels in hun relatie hanteren. Maar de Eveline-saga startte behalve een mediaspektakel ook het debat rond ontrouw. En dat maakt het een interessante casus, eigen aan het tijdperk waarin we leven. Want terwijl sexting buiten de relatie om voor de ene vrouw een reden is om stante pede haar advocaat te bellen, wordt het door de andere achteloos weggewuifd met: ‘Boys will be boys.’