Michiel (37) leert Mr. Taylor kennen op een vliegtuig en ze bereiken samen hogere sferen: “Ik had eerst niet door dat hij homo was"

Gasligh­ting: wat doe je als je partner je constant subtiel manipu­leert? “Uitspraken als ‘jij bent gek’ of ‘jij bent overgevoe­lig’ zijn typisch”

6 oktober Hij verdraait de waarheid dat je aan jezelf begint te twijfelen. Gaslighting is dé manipulatietechniek in narcistische relaties, maar zo subtiel dat je het vaak niet door hebt. “Keer op keer weerlegt een gaslighter jouw realiteit en gevoelens”, zegt psychotherapeut Karen Bolders. Nathalie (37) kan ervan meespreken, zij leefde twintig jaar samen met zo'n manipulator. Hij kon zo op haar inpraten tot ze geloofde dat alles haar schuld was. “Steven is charmant, ziet er super uit en draait iedereen rond zijn vinger. Velen trappen zo in zijn verhaaltjes.” Hoe herken je gaslighting en wat kan je zelf doen?