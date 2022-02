Met z’n tweeën op ‘elopement’ of een ‘ceremini’ voor maar 5.000 euro: 5 grote huwelijkstrends voor 2022

Trouwen in het buitenland boomt. Hoe werkt en wat kost zo’n ‘destinati­on wedding’? Omdat je zo in je huwelijk investeert, voelt het gewichti­ger”

Bazart-zanger Mathieu Terryn (27) en zijn Marie Wynants (27) gaven elkaar recent het jawoord onder de Portugese zon. Trouwen in het buitenland: BV's doen het, maar ook steeds meer andere Vlamingen. Antwerpenaren Maikel en Filip vierden net nog in Ibiza. Judith en Arnaud inviteerden hun vrienden voor een all-in naar Toscane. Weddingplanner Aude François specialiseert zich in ‘destination weddings’ en heeft een volgeboekt 2022. Ze schetst de voor- en nadelen en het prijskaartje. “Je bent zeker niet altijd duurder af dan in België.”

1 oktober