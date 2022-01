Max denkt jaren dat hij hetero is, tot hij gepijpt wordt door een man: “Ik was nog nooit zo hevig, zo lang, zo brullend klaargekomen”

Garagist Chris vrijt met Eefje in zijn ijskoude garage: “We deden het op de motorkap van een blikgrijze Ford Mondeo”

“Langzaam ritste ze haar jas open, die ondertussen bedekt was met mijn vuile, zwarte handafdrukken.” Chris (52) is 29 jaar wanneer op een winterdag de verwarming uitvalt in de garage waar hij werkt. Al snel is het te koud om te werken, dus hij stuurt zijn collega naar huis. Net wanneer hij zelf wil afsluiten, staat er een oude bekende voor de poort: Eefje. Chris beleefde ooit een paar wilde nachten met haar, maar intussen is ze getrouwd. Waarom zoekt ze na al die jaren contact?

