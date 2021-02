Marnix (40) blijft verslaafd aan de ex die zijn hart keer op keer breekt: “We zitten de hele tijd te flikflooien.” Relatietherapeut Wim Slabbinck geeft raad

“Vijftien jaar geleden ontmoette ik Michelle op een kerstmarkt in mijn dorp”, vertelt Marnix. “Ze was helemaal mijn type: bloedmooi, grappig, slim. Twee afspraakjes later al beslisten we: dit voelt zó goed, we gaan ervoor. In enkele jaren tijd hebben we samen een huisje gekocht en kregen we ook een zoontje. De jaren gingen voorbij en we waren – naar mijn gevoel – echt gelukkig. We renoveerden het huis, onze zoon groeide intussen op tot een supertoffe jongen en we startten zelfs een eigen broodjeszaak die heel goed draaide.”