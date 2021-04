Mama Mirthe (35) gaat na lang twijfelen in op de avances van twintiger Björn en ze vrijen de sterren van de hemel: “We zijn nooit op restaurant geraakt”

“Ik ben vroeg mama geworden”, begint de goedlachse Mirthe haar verhaal. Het is namiddag wanneer we elkaar bellen. Haar baby slaapt net en ze laat me weten dat ze zichzelf een ‘lekkere café latte’ heeft gemaakt voor tijdens het interview. “Al op mijn eenentwintigste. Ik had dus ook al vroeg een serieuze relatie, te jong om echt stil te staan bij de vraag of die man eigenlijk wel bij mij paste. Dat ben ik me pas tien jaar later beginnen afvragen, toen de kinderen al groter waren. Ik dacht: is dit de relatie waar ik van droom? En ik voelde dat het antwoord daarop ‘nee’ was. Mijn man en ik waren zo verschillend, dat onze relatie oppervlakkig werd. Zelfs mijn dochter zei het: ‘Mama, jij en papa passen toch helemaal niet bij elkaar?’”