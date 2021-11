Maaike (25) en Max (25) lieten zich ontmaagden om ervan af te zijn. “Nu heb ik tenminste al wat ervaring als ik iemand tegenkom waar ik iets voor voel”

Maaike heeft een fijne familie, een job in de financiële sector die haar voldoening geeft en een rijkelijk gevuld sociaal leven. Ze had hier en daar een romantische ervaring, maar verliefd is ze nog nooit geweest. “Mijn eerste kus was met een willekeurig persoon op een fuif toen ik vijftien jaar oud was. Ik was blij toen dat achter de rug was, omdat ik dan kon meepraten met mijn klasgenootjes op school.” (lacht)