Lotte (28) en Joost (30) vinden geen tijd voor elkaar in de drukte van het gezin. Relatietherapeut Wim Slabbinck: “Beschouw seks als eindpunt, niet als beginpunt”

Zij

“Joost viel meteen op, in het danscafé. Zijn gevoel voor humor paste bij het mijne én hij kon zeer goed dansen. (lachje) Onze relatie groeide snel en zes jaar later kregen we onze eerste dochter. Onze taken thuis zijn redelijk goed verdeeld. Ik heb een verantwoordelijke functie, dat geeft me veel voldoening. Het huishouden komt hierdoor soms op de tweede plaats en dat veroorzaakt weleens frustraties. Onze jongste baby slaapt nog in onze slaapkamer en wordt elke nacht meerdere keren wakker. Joost slaapt daar gewoon door. De nachten zijn allemaal voor mij, waardoor ik geen energie meer heb. Het enige wat ik kan, is tot negen uur in de zetel zitten, tv kijken en gaan slapen. Ik erger me ook aan het feit dat ik de laatste papfles ’s avonds nog moet geven, en ’s ochtends als eerste wakker ben voor de boekentassen.”