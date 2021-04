Lizzy had last van vaginale droogte en urineverlies: “Dankzij het 'orgasme-shot' kan ik sneller klaarkomen”

Een uitstrijk­je maken kan binnenkort thuis. “Als je weet waar je vagina is, kan je niet missen”

9 maart Vier op de tien vrouwen laten geen uitstrijkje maken. Omdat ze niet durven of omdat ze er gewoon niet mee bezig zijn. Nochtans is het nodig om baarmoederhalskanker op tijd op te sporen. Daarom start het Verenigd Koninkrijk een giga-studie met een zelftest. Ook bij ons is er al onderzoek uitgevoerd naar zo’n doe-het-zelf-uitstrijkje. Een utopie of toekomstmuziek? En hoe makkelijk is het in gebruik? Een prof en ervaringsdeskundige leggen uit.