Lieselotte reist na haar scheiding naar Egypte voor de wildvreemde Ramon: “Pas na de kinky seks met blinddoek zag ik hem voor het eerst”

De katholiek opgevoede Gerard (72) heeft superseks voor het huwelijk met Immerentia: “Toen haar moeder erachter kwam, schold ze haar uit voor hoer”

27 februari “Na een kwartier kwam Immie gekleed in een wit overhemd en een rood minislipje terug de suite in. Ze had slechts een paar knoopjes dichtgemaakt ter hoogte van haar borsten. In die twee jaar dat we samen waren hadden we elkaar nog nooit volledig naakt gezien.” De katholiek opgevoede Gerard (72) is 17 wanneer hij verkering krijgt met Immerentia. Ze mogen pas met elkaar naar bed wanneer ze trouwen, maar daar lappen de twee al na een maand hun laars aan. Hun superseks twee jaar later is het gevolg. Elke week gaat journalist Roxanne Wellens op zoek naar verhalen over de beste seks ooit, vrij van oordeel. Deze week lees je de superseks van Gerard.