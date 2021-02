Levi (52) blikt terug op een quatro 20 jaar geleden: “Els wilde hardcore pornoseks naspelen met Jeroen en mij”

“Het was een vrijdagavond ergens in mei, met een leuk lentetemperatuurtje. Ik was samen met Bianca, een aantrekkelijke collega waar ik lang een boontje voor had, in de namiddag naar een event bij een klant geweest. Aangezien Bianca en ik op drie kilometer van elkaar wonen, had ik haar ’s morgens thuis opgepikt om te carpoolen. Het was best leuk bij de klant, maar Bianca wou rond zes uur s’ avonds absoluut naar huis. Toch vreemd. Het was niet de eerste keer dat we samen naar een opendeurdag of beurs gingen en zij was altijd diegene die het langste bleef plakken. Toen we haar straat inreden, zei ze dat haar man, Jeroen, mij absoluut nog even wou spreken. Ik kende Jeroen al een drietal jaar, van zodra Bianca en ik collega’s werden, en we belden geregeld met elkaar. Dus ik stemde er zonder er verder over na te denken mee in.”