Leen gaat naar een seksfeestje in het thema van de film Eyes Wide Shut: “We voelden de blikken van de andere gasten op onze naakte lichamen”

Lieselotte reist na haar scheiding naar Egypte voor de wildvreem­de Ramon: “Pas na de kinky seks met blinddoek zag ik hem voor het eerst”

26 maart “Ik zou geblinddoekt en met sexy lingerie gaan slapen en de deur op een kier laten. Hij zou mij komen nemen als een dief in de nacht. ‘s Avonds hing ik zo’n typische ‘Do not disturb’ hanger aan de deurklink, waar ik met een dikke stift had opgeschreven: ‘Behalve als je Sir bent”. Na een onverwachte scheiding gaat Lieselotte (41) op zoek naar spanning. Op Tinder ontmoet ze de mysterieuze Ramon, die duikles geeft in Egypte. Tegen beter weten in boekt ze een ticket en laat zich meenemen op een gevaarlijke maar spannende reis.Elke week gaat journalist Roxanne Wellens op zoek naar verhalen over de beste seks ooit, vrij van oordeel. Deze week lees je de superseks van Lieselotte.