Leen gaat naar een seksfeestje in het thema van de film Eyes Wide Shut: “Een portier deed open en vroeg het wachtwoord”

Lisa had 15 jaar geleden superseks met een man die later een BV werd: “Hij kende de hele Kamasutra vanbuiten”

3 april “‘Popje, ik verveel mij’, stuurde hij. Zo noemde hij mij altijd, popje. ‘Ik heb zin in u. Kom je af?’ Hij deed de deur open, pakte me op en droeg me naar binnen. Hij smeet me letterlijk op de bank en begon me uit te kleden. Zijn bruine haar kriebelde in mijn gezicht en hij keek me geil aan met zijn diepblauwe ogen.” Lisa (35) is 19 wanneer ze een knappe, mysterieuze man leert kennen op café. Toen nog geen bekend gezicht, nu een BV. Op een avond stuurt hij haar een bericht en laat hij haar àlle hoeken van de kamer zien. Elke week gaat journalist Roxanne Wellens op zoek naar verhalen over de beste seks ooit, vrij van oordeel. Deze week lees je de superseks van Lisa.