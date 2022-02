Kreeg jij al te maken met icing, scrooging of een situationship? Het grote liefdeslexicon: 25 bijzondere en bizarre datingtermen

1. Breadcrumbing

Dit begrip is afgeleid van breadcrumb, wat broodkruimel betekent. Wie aan breadcrumbing doet, houdt iemand aan het lijntje door af en toe flirterige berichten te sturen zonder dat je de intentie hebt om ooit een relatie aan te gaan. Je geeft iemand voldoende ‘broodkruimels’ om je niet los te laten.

2. Caspering

Ja hoor, het is wel degelijk een verwijzing naar van ‘Casper the friendly ghost’, het schattige animatiefiguurtje dat al generaties lang (kinder)harten verovert. Wie caspert maakt zich voor een deel schuldig aan ghosten - van de ene dag op de andere van de aardbol verdwijnen. Maar in het geval van caspering geeft de tegenpartij op voorhand wél een deftige uitleg over waarom die alle communicatie verbreekt.

3. Cause-playing

Van een goed doel steunen tot taxi spelen voor je voormalige geliefde: cause-playing komt vaker voor dan je denkt. Je ex neemt contact met je op om een bepaalde reden (cause) en is de allerbeste versie van zichzelf (playing), in de hoop dat je hen niet zal afwijzen. Pas dus op voor ex-geliefden die nogal geregeld om hulp vragen: het is mogelijk dat ze van je goed (en nog steeds gebroken) hart profiteren.

4. Cookie-jarring

De letterlijke vertaling van cookie-jarring is het steken van koekjes in een trommel. In datingland betekent het dat je zorgt voor een plan B terwijl je met iemand aan het daten bent. Lopen de dingen toch niet zoals gehoopt, dan is dat geen ramp, want dan hoef je niet van meet af aan te beginnen met je tweede optie. Er zit nog een ander koekje in de pot. Wie aan cookie-jarring doet, wordt ook weleens een cookie monster genoemd. Al ben je dan zeker niet zo snoezig als het Sesamstraat-figuurtje. Integendeel.

Volledig scherm © Getty Images/Cavan Images RF

5. Cuffing season

Ken je cuffing season? We zitten er middenin. Het zijn de koude herfst- en wintermaanden. Door de donkere dagen en het gebrek aan leven in de brouwerij overvalt velen dan het gevoel dat ze een relatie willen.

6. Firedooring

Bij firedooring bevind je je als het ware langs één kant van een branddeur (firedoor), je moet bijgevolg altijd wachten tot je partner of crush jou contacteert. Wanneer jij hen zelf eerst belt, mailt of een bericht stuurt, wordt daar haast nooit op gereageerd.

7. Flashpanner

Als je je hart verliest aan een flashpanner, dan is het jammer genoeg een verloren zaak: het is iemand die verslaafd is aan het spannende, verliefde gevoel dat gepaard gaat met het begin van een nieuwe relatie, maar de moeilijke delen die volgen niet aankan. Reken er dus niet op dat een flashpanner ooit je ouders ontmoet, of jullie relatie ooit officieel maakt.

8. Hardballing

Een datingtrend die niet lang na het coronavirus oprukte: hardballing. ‘Recht voor de raap’ is in de datingwereld het nieuwe motto geworden. Meer en meer mensen zoeken naar iets serieus, en gaan daarom een tikje brutaler te werk. Je hoeft met andere woorden niet bang te zijn om dingen te zeggen als: “Ik ben al een tijdje aan het daten en ik ben op zoek naar iets serieus” of “Ik wil uiteindelijk trouwen en kinderen krijgen”. Het was voor de pandemie nog een echte afknapper, maar nu wordt die strategie geapprecieerd.

Volledig scherm © Getty Images

9. Icing

Icing is een ijskoude manier om iemand aan het lijntje te houden. Het komt in principe neer op het ‘bevriezen’ van je potentiële partner. Het gebeurt wanneer je al een tijdje aan het daten bent, maar een van de twee zich plots en om een vage reden terugtrekt. En dat doet die persoon niet voorgoed. Nee, als de ‘icer’ opnieuw zin heeft om de vlam aan te wakkeren, haalt die je uit de diepvriezer en bouwen jullie weer samen aan jullie rooskleurige toekomst.

10. Kittenfishing

De iets onschuldigere versie van catfishing: wie kittenfisht gebruikt foto’s van zichzelf, maar wel exemplaren die erg misleidend kunnen zijn. Denk aan bijzonder flatterende kiekjes van je jongere zelf of foto’s waarop zoveel Instagramfilters werden toegepast dat je nauwelijks nog herkenbaar bent. Wie kittenfisht is vaak ook niet helemaal eerlijk over leeftijd, lengte en interesses.

11. Lovebombing

Trop is te veel: lovebombing is op een overdreven manier je liefde tonen. Je wordt door een ‘lovebomber’ overladen met genegenheid, aandacht, complimenten, cadeautjes en beloften. Op zich niets mis mee, natuurlijk is het fijn wanneer je date affectie toont. Maar lovebombing onderscheidt zich van klassieke romantiek door de intentie: het is een manipulatietactiek, een manier om controle te krijgen over jouw gedrag en gedachten.

12. Microcheating

Microcheating is het nieuwe vreemdgaan, zo waarschuwde relatietherapeute Chloé De Bie eind vorig jaar nog. Deze vorm van overspel bevindt zich in een grijze zone, en komt vaak neer op online flirtgedrag. Er is geen sprake van lichamelijk of seksueel contact, maar het zijn kleine dingen die erop wijzen dat een van beiden zich emotioneel niet verbonden voelt met hun partner, en andere oorden opzoekt. Dat kan zijn door stiekem met een ander op sociale media te chatten, een naam onder een code in je telefoon op te slaan, of wanneer je doet alsof je huidige relatie niet zoveel voorstelt.

Volledig scherm © Getty Images

13. Negging

Een ronduit verschrikkelijke manier om iemand voor zich te winnen: negging. De Urban Dictionary omschrijft het datingfenomeen als “een negatieve opmerking verpakt als compliment om de onzekerheid van iemand te activeren. Het doel van de ‘neg’ is om een persoon te intrigeren en tegelijkertijd in de war te brengen. Dit om het zelfvertrouwen net genoeg te doen wankelen zodat die persoon zal ingaan op jouw avances.”

Met andere woorden: negging is emotionele manipulatie. En dat kan op zo’n subtiele manier gebeuren dat je het niet eens doorhebt. Als je aan het flirten bent met iemand, let er dan goed op of dat ene compliment wel een échte lofuiting was.

14. Orbiting

Orbiting vertoont gelijkenissen met ghosting, maar bij deze datingterm is sociale media het sleutelwoord. Bij orbiting zit het zo: je bent met iemand aan het daten, maar die potentiële partner verbreekt plotseling alle contact. Whatsappen of telefoneren? Niks van. Maar die persoon bekijkt wél al je Stories, liket je TikTok-video’s, statusupdate op Facebook of Instagramfoto’s.

De reden dat ze dit fenomeen de naam ‘orbiting’ hebben gegeven, is omdat diegene ervoor zorgt dat je ‘in their orbit’ (in hun baan) blijft. Dichtbij genoeg om alles in de gaten te houden, maar ver genoeg om geen communicatie met je te hebben.

15. Outsourcing

Dé ideale oplossing voor mensen die eeuwig twijfelen, maar ook voor luilakken: outsourcing. Je geeft je vrienden de controle over je datingapps en -profielen, in de hoop dat zij precies (en zelfs beter dan jij zelf) weten wie je hoopt te ontmoeten.

16. Paperclipping

Heb je last van paperclipping, dan wil dat zeggen dat je af ex en toe opduikt en je weer aan hun bestaan herinnert, zodat je nooit de kans krijgt om volledig over jullie breuk te raken.

Die naam is niet afgeleid van het metalen klemmetje waarmee je papieren bundelt, maar van het paperclip-icoontje in de Word-tool van Microsoft Office. De paperclip met oogjes dook in dat programma geregeld - en belangrijker: ongevraagd - op om je wegwijs te maken in Word. Sinds illustrator Samantha Rothenberg er drie jaar geleden een comic over maakte, raakte de term ingeburgerd.

17. Pocketing

Je date is al verschillende keren met jou en je vrienden op stap geweest, maar jij weet niet hoe zíjn beste maat eruitziet. Als je een foto deelt op je Instagram Stories van jullie uitstapje samen, deelt je date dat niet op zijn eigen profiel. En als jullie samen over straat wandelen, is hij er geen voorstander van om handen vast te houden. De kans bestaat dat je het slachtoffer bent van pocketing: een jammerlijke datingtrend waarbij een van de twee weigert om de relatie publiekelijk te maken én te erkennen.

18. Roaching

Je hebt te maken met roaching als je geliefde stiekem nog met andere personen het bed deelt, terwijl het tussen jullie al best serieus is geworden. Het fenomeen is superpijnlijk, maar de herenwebsite AskMen stopte in de term behoorlijk wat humor. Roach is namelijk de Engelse term voor kakkerlak. En als je één kakkerlak ziet, wil dat zeggen dat er waarschijnlijk nog veel meer in de buurt zijn.

19. Runging

Ooit al de liefde van je leven op straat tegengekomen aan iemand anders zijn arm waarvan je dacht: ‘hoe is dat in godsnaam gelukt’? Wel die schoonheid kan wel eens aan ‘runging’ doen: wanneer iemand goed weet hoe knap die is en expres met een minder aantrekkelijk persoon datet.

Waarom, vraag je je af? De redenen kunnen gaan van ervan genieten dat je aanbeden wordt tot het gewoon leuk vinden dat je intelligenter bent. Daarnaast geeft runging vaak ook een (vals) gevoel van veiligheid. De runger denkt vaak al snel dat hun partner zo dankbaar is voor de relatie, dat ze nooit hun geluk bij iemand anders zullen zoeken.

20. Scrooging

Scrooging, dat is bijzonder wreed: je dumpt iemand vlak voor de feestdagen zodat je hen geen cadeautje moet kopen. De term verwijst naar het personage Scrooge uit de gelijknamige film.

21. Situationship

Seks, affectie en ja hoor, zélfs romantische gevoelens voor elkaar. Maar van een relatielabel is er geen sprake. De zogenaamde ‘situationships’ komen steeds vaker voor in de datingwereld. De term is relatief nieuw, maar het idee erachter bestaat al langer.

De Urban Dictionary definieert het als “de staat van verwarring bij twee personen die misschien samen slapen en/of romantische gevoelens voor elkaar hebben, maar eigenlijk niet samen zijn”. Ze bevinden zich in een soort van tussenfase en hebben dus geen echte relatie. Nog niet zo lang gelden bracht relatietherapeut Sarah Hertens in kaart wat de voor- en nadelen van zo'n situationship zijn.

Volledig scherm © Getty Images

22. Stashing

Over het fenomeen pocketing hadden we het al, maar er bestaat nog iets gelijkaardigs: stashing, wat letterlijk ‘verstoppen’ betekent. Het gebeurt wanneer een persoon in een relatie de bewuste beslissing neemt om de andere persoon te verbergen voor de inner circle. Vaak komt dat niet enkel voor in het echte leven, maar ook op sociale media. Stashing is dus niet alleen ronduit onbeleefd, het is ook enorm pijnlijk.

23. Thunberging

De verregaande gevolgen van de klimaatopwarming brengen heel wat kopzorgen met zich mee. En dan vooral bij Gen Z: met hun klimaatmarsen zetten ze verregaande maatregelen weer hoog op de agenda. De 19-jarige klimaatactivist Greta Thunberg, hét boegbeeld van de klimaatbeweging, drukt zo zelfs haar stempel op de datingwereld. Bij thunberging delen daters hun passie voor klimaatverandering met elkaar.

24. Wokefishing

Past mooi in het rijtje bij catfishing en kittenfishing: wokefishing. Daters doen zich voor als politiek correct en activistisch, terwijl ze in realiteit niks geven om de topics die ze verdedigen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze betogingen bijwonen, antiracistische of feministische idealen koesteren of vegan proberen zijn. Zo wil de wokefish de indruk geven dat die een goede match voor je is. Maar dat kan uiteindelijk uitdraaien op een flinke teleurstelling.

25. You-turning

We eindigen met een klepper: you-turning. In dit geval begint alles goed: je ontmoet iemand en jullie lijken voor elkaar gemaakt. Liefde op het eerste gezicht, zeg maar. Jullie schreeuwen je liefde van de daken, maar krijgen daar al snel spijt van. En op het liefdespad dat jullie bewandelen, maken jullie liever gisteren dan vandaag rechtsomkeer. Die omschrijving verklaart ook de naam you-turning: het is een verwijzing naar een U-bocht.

